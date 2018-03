Ritardi nei pagamenti, dipendenti Amat senza stipendio per Pasqua

Ritardi nei pagamenti, dipendenti Amat senza stipendo per Pasqua. A sollevare la questione sono stati i lavoratori e i sindacati dopo aver ricevuto una comunicazione nella quale si affermava che "non essendo ancora disponibili le somme dei trasferimenti già effettuati dall'Amministrazione comunale si è provveduto al pagamento in acconto del 50% entro venerdì 30 marzo". Una situazione che ha creato non pochi disagi ai lavoratori che si sono trovati a fronteggiare i preparativi delle feste pasquali senza le retribuzioni del mese di marzo. Ma il presidente dell'Amat, Antonio Gristina, rassicura: "Il 3 aprile tutti avranno sicuramente i soldi sul loro conto".

Dopo il primo ordine di servizio, datato 28 marzo e firmato dal presidente Antonio Gristina, l'Amat ha inviato un secondo comunicato rettificando parzialmente l'informazione del giorno precedente: "Pur essendo pervenuta soltanto in queste ore la disponibilità di parte delle somme attese, si è proceduto al pagamento dell'intera retribuzione del mese di marzo, sempre con la disponibilità delle stesse per venerdì 30 marzo". Ma ad oggi sembrerebbe che solo pochi dipendenti avrebbe ricevuto lo stipendio, ovvero quelli che hanno il conto corrente in Banca Nuova.

"Fino a ieri mattina - spiega a PalermoToday Antonio Gristina, presidente di Amat - abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte della banca. Nel pomeriggio, alle 16, è arrivata la comunicazione di un blocco sul circuito dei pagamenti Sepa. Lo stesso problema mi risulta che l'abbiano avuto alla Rap. Ci spiace per l'accaduto, che tra l'altro riguarda tutti noi, ma nessuno ha piacere a pagare in ritardo. C'è stato un problema di liquidità non ancora risolto che non consente la gestione con regolarità, non solo per le retribuzioni ma anche per il resto".