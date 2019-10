Macchinari mancanti e guasti, nuovo rinvio per la Carta d'identità elettronica

Nuovo rinvio per la carta d'identità elettronica. Ieri doveva essere il "grande giorno", ma la prima emissione del documento in formato digitale non c'è stata.

Il motivo? Dei 28 macchinari che lo Stato doveva mandare al Comune per le fotografie digitali e le scansioni dell’impronta, ne sono arrivati solo 17. Di questi ne sono stati scartati 8, perché in parte guasti e in parte ancora da collaudare da parte del personale incaricato dell’istituto poligrafico dello Stato.

I restanti apparecchi, hanno fatto sapere da Roma, verranno consegnati non prima dell’11 ottobre. Finché non saranno tutti operativi, il Comune non potrà fare partire il nuovo sistema. Insomma, sembra che la sfortuna si sia accanita contro il Comune, che ha scontato già un pesante ritardo rispetto ad altre città d'Italia e della Sicilia a causa delle discrepanze tra l’Anagrafe comunale e l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Ritardi che si sono sommati ai disagi sorti lo scorso mese durante la formazione del personale, che ha indotto il Comune a chiudere le postazioni decentrate.

"Aspettiamo - dice l'assessore ai Servizi demografici, Giuseppe Mattina - che vengano sostituite le macchine guaste e che arrivino anche quelle mancanti. Contiamo di partire il 21 ottobre".