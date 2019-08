Terrasini, finiti i lavori di messa in sicurezza di Palazzo Salamone

Conclusi i lavori di messa in sicurezza di Palazzo Salamone, l'immobile comunale che ospita l’Anagrafe e gli uffici dell’Acquedotto, dei Lavori pubblici e dell’Urbanistica, che si trova in corso Vittorio Emanuele III, a Terrasini. Ristrutturata la facciata e sistemate le ringhiere del bene confiscato alla mafia.

"Gli interventi - spiega il sindaco Giosuè Maniaci - sono stati realizzati grazie a un contributo di 100 mila euro concesso dal ministero dell’Interno, nel rispetto di quanto previsto da un apposito articolo della legge di Bilancio 2019 e quindi con zero oneri per le casse comunali. Appena sarà possibile verranno cambiati gli infissi e sarà rifatto il prospetto di via Francesco Crispi dello stesso Palazzo".



Gallery