Ristorante distrutto da un'esplosione, al via raccolta fondi per la riapertura di Verdechiaro

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà in favore dei proprietari del ristorante Verdechiaro di piazza Leoni, distrutto da una fuga di gas lo scorso 30 settembre. L'attività era chiusa per ristrutturazione, ma i lavori erano quasi ultimati e stava per riaprire. Dopo Confcommercio, che ha mobilitato i soci per aiutare i colleghi, adesso anche semplici cittadini scendono in campo per aiutare i titolari, Nello e Daniela con una raccolta fondi su GoFundMe

Esplode bombola del gas in un ristorante“

“Chiediamo - dicono i promotori dell'iniziativa - un sostegno concreto per ripartire al più presto con più grinta, sapore e bellezza di prima. Noi del team comunicazione, insieme ad amici, colleghi ed estimatori dello straordinario lavoro di Nello, Daniela e Alice, vogliamo supportarli nella riapertura di Verdechiaro. Una fuga di gas ha posto fine ai sogni di Nello e Daniela distruggendo quello che con fatica, amore e passione hanno costruito in questi anni”.

Il ristorante, aperto da 5 anni, è diventato uno dei riferimenti per chi ama la cucina vegetariana e vegana.

L'obiettivo della raccolta fondi è quello di fare un aiuto reale ai gestori e raggiungere 15 mila euro. “Un piccolo gesto da parte di tutti è estremamente importante” si legge nel testo. La campagna è raggiungibile al link www.gofundme.com/f/tutti-amano-verdechiaro.