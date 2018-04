TheFork Awards, il ristorante palermitano "Pot Cucina&Bottega" conquista i grandi chef

C'è anche un ristorante palermitano tra le realtà scelte dai top chef italiani per partecipare alla prima edizione di "TheFork Restaurants Awards - New Openings", dedicato alle nuove aperture o nuove gestioni. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore. A rappresentare il capoluogo siciliano sarà Pot Cucina&Bottega di via Garibaldi.

Già da oggi sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati. Fino al 5 maggio gli utenti potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 - 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l'ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida.

"Ognuno dei ristoranti - spiegano i promotori dell'iniziativa - rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza".

Pot Cucina&Bottega è stato scelto perchè "abbraccia il cibo e quello che gli gira attorno. Ogni sapore è legato al ricordo di una cucina di casa, ben fatta, che si ispira al concetto di convivialità e di territorio come fonte inesauribile di idee e legame indissolubile. Ricerchiamo prodotti che siano la massima espressione della nostra terra, curiamo i rapporti con i produttori locali perché crediamo che prima di tutto ci sia bisogno di stimare la persona e il suo lavoro, la qualità del prodotto è una conseguenza. Segnalato da Patrizia Di Benedetto: 'lo ha aperto la giovane chef Michela Lareddola. Lei penso sia uno tra i migliori talenti della nostra città. La sua passione principale è il pane e tutto il mondo che lo circonda. Da qui parte per approdare prima alla pasticceria e poi alla realizzazione dei piatti salati. Nel menu piatti che rispecchiano la tradizione ma strizzano l’occhio alla modernità non tralasciando la sua passione per il mondo vegetale'".



Pot "sfida" altri tre ristoranti siciliani: "Scjabica" a Santa Croce Camerina, "VotaVota" a Marina di Ragusa e l'"Hostaria del Vicolo" di Sciacca.

