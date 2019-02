"Risse, alcolici ai ragazzini e pub con musica fino all'alba: ecco il centro storico di Palermo"

Risse notturne, alcolici venduti ai ragazzini, musica a tutto volume e sonni "vietati" per i residenti. Questi e altri temi sono stati al centro dell'incontro, ieri, tra i consiglieri della prima circoscrizione e il comandante della polizia municipale Gabriele Marchese. Chiesti più controlli nell'area del centro storico.

I consiglieri hanno rivolto un appello al capo dei vigili per presidiare le aree pedonali "dove spesso - dicono in coro - si vedono circolare veicoli e ciclomotori in barba ai divieti". Altra tematica affrontata è stata l’abbandono dei rifiuti di indifferenziata nel perimetro dove vige la raccolta porta a porta dal 4 dicembre 2018.

"I temi su cui si è discusso - dice il vicepresidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao - sono l’inquinamento acustico emesso da alcuni pub notturni del centro storico che spesso si trasformano in discoteche sino all’alba con conseguenze stressanti per i cittadini tanto da non potere dormire. La somministrazione degli alcolici ai minorenni da parte di alcuni gestori di locali senza scrupoli, situazione che si ripete nei fine settimana quando, fiumi di ragazzi frequentano le vie principali del centro città, determinando possibili conseguenze per la salute e per lo stato di alterazione che spesso si trasforma in risse".

"Queste tematiche - conclude Nicolao - sono state affrontate anche, affiché il comandante possa destinare ulteriori risorse umane del corpo della polizia municipale proprio in considerazione dei numerosi flussi turistici che già dalle prossime settimane sono destinate ad aumentare. Il comandante ha raccolto minuziosamente tutte le problematiche segnalate dal presidente Castiglia, da tutti consiglieri e da numerosi cittadini che hanno assistito al consiglio, impegnandosi a valutare la possibilità migliorare questi servizi".