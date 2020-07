VIDEO | Scene da far west nella notte in via Maqueda: rissa a bottigliate in mezzo alla strada

E' successo tra domenica e lunedì, nel cuore dell'area pedonale. Le fasi clou della lite sono state riprese da un residente che ha chiamato i carabinieri. Esasperati gli abitanti della zona: "Ci risiamo, è l'ennesima lite. Così impossibile dormire". "Chiedo maggiore presenza delle forze dell'ordine soprattutto la notte - dice il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao -. Ringrazio il cittadino per aver filmato le immagini che sicuramente possono essere d'aiuto per rendersi conto maggiormente dei pericoli che si corrono transitando in via Maqueda".