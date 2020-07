Rissa tra giovani in via del Celso: indagini della polizia per risalire agli aggressori

Rissa del sabato sera nelle vie della movida. Ancora una volta uno scontro tra giovani, a quanto pare per futili motivi. Stavolta la lite è avvenuta in via del Celso.

Alcuni ragazzi se le sono date di santa ragione: gli aggressori dopo la baraonda sono fuggiti, mentre le vittime si sono recate al posto di polizia di piazza Verdi, davanti al teatro Massimo, e hanno denunciato l'accaduto.

Sono in corso indagini per accertare i fatti e risalire ai giovani che hanno picchiato alcuni coetanei. Gli agenti stanno acquisendo le immagini dei sistemi di sorveglianza presenti in zona.