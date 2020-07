La rissa in via del Celso, ragazzini picchiati per avere chiesto un'informazione: 2 denunce

Dei giovanissimi colpiti con calci e pugni e insultati solo perchè "colpevoli" di avere chiesto un'informazione su un pub. E' successo nella notte tra sabato e domenica in via del Celso, nel centro storico. E oggi la polizia ha denunciato a piede libero un 22enne e un 25enne di Monreale, gravati da numerosi pregiudizi di polizia, ritenuti gli autori della rissa.

"L’identificazione degli aggressori - spiegano dalla Questura - è avvenuta in tempi celeri grazie alla presenza di un nutrito presidio di poliziotti, nei pressi di piazza Verdi, ai quali le vittime si sono subito rivolte, poco dopo l’aggressione patita".

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, "la brutale violenza era andata in scena pochi minuti prima in via del Celso quando un gruppo di giovanissimi aveva incrociato una comitiva di coetanei. Questi ultimi, prendendo a pretesto l’equivoco circa una presunta richiesta di indicazioni stradali sulla ubicazione di un noto pub cittadino, avevano dato il via a una violenta aggressione a suon di calci e pugni. Ancor più grave perché avvenuta in una zona altamente frequentata dai ragazzi. Nell’ambito del gruppo degli aggressori, due di loro si erano particolarmente distinti per la veemenza dei colpi inferti, mentre gli altri membri erano rimasti a fissare la scena; qualcuno si era anche divertito a osservare la sofferenza delle vittime, sopraffatte da tanta brutalità, derise e canzonate con grida di scherno".

Ultimata l’aggressione, i due principali attori della violenza sono fuggiti nella zona di piazza Verdi, proprio dove c'erano molti agenti che li hanno notati. Contestualmente, i poliziotti hanno ricevuto ragguagli dalle vittime in relazione alle ragioni della fuga dei due giovani e li hanno bloccati anche con l’ausilio dei colleghi dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico,