Rissa in un pub in via Candelai, ragazzo di 16 anni ricoverato in prognosi riservata

Un ragazzo di 16 anni si trova ricoverato in gravi condizioni al reparto di neurochirurgia dell'ospedale Civico dopo essere stato colpito al volto da un suo coetaneo durante una rissa. E’ successo la scorsa notte: la lite è scoppiata in un pub di via Candelai.

Il giovane ha riportato un'emorragia cerebrale e fratture vicino all'occhio. Ad accompagnare il ragazzo al pronto soccorso del Civico sono stati i genitori, chiamati subito dopo dagli amici del sedicenne.

La polizia sta cercando l'aggressore, che sarebbe estraneo alla comitiva di amici. Secondo alcune informazioni sembra che la lite sia scoppiata per futili motivi. Gli amici della vittima sono stati ascoltati dalla polizia per fornire la loro versione dei fatti.