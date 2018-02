Pugno in faccia dopo aver difeso ragazzo dal pestaggio, premiato dalla circoscrizione

Aveva tentato di sedare una rissa tra sconosciuti e soccorrere un ragazzo pestato da cinque persone, ma era finito in ospedale con il naso rotto. Luca Reina, 30 anni, a distanza di dieci giorni dall'aggressione di piazza Sant'Anna, è stato ricevuto dal consiglio della prima circoscrizione (su cui ricade un'ampia zona del centro storico), che gli ha espresso "piena solidarietà". E venerdì prossimo, alle 20, il trentenne sarà "premiato" con un riconoscimento pubblico. Appuntamento proprio in piazza Sant'Anna, dove lo scorso 27 gennaio si è verificato il pestaggio. Luca Reina - quella notte - stava festeggiando il compleanno di un amico. Ha notato la rissa, ha visto che c'era un ragazzo a terra, pestato da cinque persone, non ce l'ha fatta a rimanere a guardare e si è avvicinato per soccorrerlo, per poi beccarsi un pugno in faccia. Risultato? Setto nasale rotto.

Durante la seduta consiliare nei locali della prima circoscrizione - tra una mozione e un ordine del giorno - il giovane, con un visibile cerotto sul naso (souvenir di quella folle notte) ha ripercorso quegli attimi, raccontando di essere ancora deluso e amareggiato. "Sono sicuro che questa è casa mia - ha detto - rifarei quello che ho fatto, e la solidarietà attorno a me e, soprattutto, attorno al ragazzo aggredito, mi conferma che stiamo dalla parte giusta. Ringrazio il presidente e i consiglieri i tutti, ma soprattutto il vicepresidente Antonio Nicolao per avermi invitato qui in prima circoscrizione".

Chiusura con Nicolao: "Ho sempre mostrato vicinanza ai cittadini che sono stati vittime di ingiustizie come magistrati e imprenditori, questo è lo spirito di tutti i consiglieri e intendiamo portarlo avanti insieme ai cittadini, dando appuntamento a venerdì 9 febbraio alle 20 in piazza san Anna per un riconoscimento pubblico a Luca Reina".