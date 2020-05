Mega rissa a Ballarò, in trenta si affrontano a pugni e sprangate: ferito anche un bambino

Mega rissa nella piazza di Ballarò, tra i feriti anche un bambino. E' stato uno scontro senza esclusione di colpi quello avvenuto questa sera tra i vicoli della zona del mercato storico. Ad affrontarsi una trentina di uomini a colpi di bottiglie, spranghe e secondo qualcuno anche coltelli. Un caos che ha reso necessario l’intervento di numerose pattuglie del Nucleo radiomobile dei carabinieri, supportate anche dalle volanti di polizia. Alcune delle persone coinvolte sono state portate in caserma per accertamenti, in attesa di valutare le loro posizioni e comunicare l'esito delle prime indagini all’autorità giudiziaria.

A vedere la piazza e le stradine alle 23 sembrava non fosse accaduto mai nulla. Saracinesche abbassate, un lungo silenzio e non un'anima viva, giusto un paio di auto dei carabinieri posizionate agli angoli per prevenire un eventuale secondo round. In un quartiere cresciuto nella sua multiculturalità, per una sera questo equilibrio sembra essersi rotto. Nel campo di battaglia palermitani ed extracomunitari in una rissa in cui è rimasto ferito anche un bambino, che secondo una prima ricostruzioni si trovava sull'uscio della porta, per strada, quando lo scontro è esploso in tutta la sua violenza. Per il piccolo di pochi anni, soccorso dai sanitari del 118, fortunatamente solo una ferita lacero-contusa giudicata guaribile in 8 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bilancio complessivo dei feriti è decisamente più lungo, ma all'arrivo delle forze dell'ordine molti dei soggetti coinvolti si erano già allontanati. Solo un giovane di nazionalità gambiana è stato portato con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Civico. Nella rissa ha riportato diverse escoriazioni, un occhio gonfio e una ferita compatibile con un coltello o un taglio causato da una bottiglia di vetro rotta. Le condizioni del ragazzo non destano comunque preoccupazioni. Anche la sua posizione è al vaglio degli investigatori del Comando provinciale e del magistrato di turno.