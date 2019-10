Marito e moglie si lasciano, rissa davanti al commissariato: cinque arresti

Si è conclusa con cinque arresti una rissa scoppiata ieri sera in via Giafar, davanti al commissariato di polizia Brancaccio. A causare la lite che ha visto protagoniste due famiglie la decisione di una coppia di coniugi di separarsi. "Sono volati calci e pugni - raccontano dalla Questura - e le urla hanno attirato l'attenzione degli agenti del Reparto prevenzione crimine intervuti per separare i parenti che se le davano di santa ragione".

Nello scontro un parente dello sposo ha riportato diverse ferite al volto e al corpo ed è stato trasferito in ambulanza in ospedale dove i medici gli hanno dato 30 giorni di prognosi. Secondo una prima ricostruzione alla base della diatriba l'assegno di mantenimento e l'utilizzo della carta Rei che avevano insieme ma da tempo disattivata.

Il pm di turno ha disposto l'arresto per tre parenti della donna e per il padre e il fratello dello sposo. Arresti che questa mattina, in sede di direttissima, il gip ha convalidato senza però disporre alcuna misura cautelare in attesa del processo.