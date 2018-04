Mega rissa e panico al Forum, botto scambiato per colpo di pistola provoca fuggi fuggi

"Qualcuno ha sparato, correte!". Sono bastati pochi minuti per scatenare il panico all'interno del centro commerciale, tanto da far arrivare alla centrale operativa della polizia decine di segnalazioni di colpi d'arma da fuoco. Mega rissa al Forum di Brancaccio dove intorno alle 17 è intervenuta la polizia per riportare la calma e ricostruire quanto accaduto nei pressi del negozio Mediaworld. Molti clienti sono scappati in preda alla paura, altri si sono rifugiati nei bagni o all'interno dei negozi temendo che di lì a poco sarebbe accaduto il peggio.

Secondo una prima ricostruzione a provocare il caos sarebbe stato un piccolo incidente avvenuto tra i corridoi: sembrerebbe che il conducente del trenino che si aggira all'interno del Forum abbia urtato accidentalmente un cliente. Ne sarebbe nata una discussione dai toni accesi e degenerata in un attimo. Qualcun'altro si è intromesso e in pochi secondi sono iniziati a "volare" insulti, spintoni e pugni. Nella baraonda qualcuno avrebbe fatto cadere uno stand in metallo che ha provocato un botto tale da convincere i presenti che qualcuno avesse aperto il fuoco con una pistola.

La voce si è sparsa rapidamente da un capo all'altro del centro commerciale ed è iniziato il fuggi fuggi generale. Chiunque si trovasse nei pressi della rissa ha iniziato a correre. Qualcuno si è guadagnato di fretta l'uscita, altri si sono barricati nelle toilette o si sono rifugiati nei negozi prima che i commessi abbassassero le saracinesche. Gli agenti di polizia, arrivati a bordo di sei volanti, hanno impiegato più di mezz'ora per sedare la scazzottata e identificare i responsabili. La loro posizione è al vaglio degli investigatori che hanno chiesto di acquisire le immagini di alcune telecamere interne.