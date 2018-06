Rissa tra detenuti all'Ucciardone: clima incandescente in carcere

Una rissa è divampata tra alcuni detenuti palermitani e immigrati negli scorsi giorni nel carcere Ucciardone. A renderlo noto è stato il segretario regionale del sindacato Ugl polizia penitenziaria Maurizio Mezzatesta. La lite è avvenuta nei corridoi e nelle celle. L’intervento tempestivo del personale di polizia penitenziaria ha evitato il peggio.

"Chiediamo al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di prendere provvedimenti urgenti di carattere disciplinare e penale, e contestualmente trasferire le persone coinvolte - dice Mezzatesta - tutelando quella parte di detenuti, che con enormi sacrifici pian piano, seguendo le linee guida dell’amministrazione penitenziaria credono avendolo dimostrato al recupero. Ci vuole un mediatore culturale per poter gestire i detenuti straniere che per le loro origini, culture e difficoltà linguistiche spesso si trovano in enorme difficoltà". La direttrice del carcere Rita Barbera conferma la rissa, che comunque è rientrata subito.