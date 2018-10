Rissa al campo rom: volano calci e pugni, due feriti

Rissa al campo rom della Favorita nella tarda mattinata di oggi. Per sedare le violenze sul posto è intervenuta la polizia che indaga per chiarire la dinamica e le motivazioni dell'accaduto. Quel che è certo è che sono volati calci e pugni e due persone sono rimaste ferite. Entrambe sono state trasferite in ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia per accertamenti: hanno riportato ferite al volto, alle braccia e alle gambe.

I rom coinvolti nella rissa però sarebbero di più. L'aggressione sarebbe scoppiata in un'area che a breve sarà interessata dallo sgombero. L'intervento, infatti, è iniziato lo scorso mese di luglio ed è ancora in corso. Tutte le famiglie rom, ospiti del campo, saranno trasferite altrove e le baracche abbattute.