Si sente male durante escursione allo Zingaro, sedicenne soccorsa con l'elicottero

Il malore, la paura e poi finalmente il sorriso. Brutta avventura per una sedicenne palermitana che, mentre si trovava alla Riserva dello Zingaro, ha accusato un malore molto probabilmente a causa di un'intossicazione alimentare seria. La giovane non poteva proseguire il percorso e così sono scattate le procedure di soccorso. In suo aiuto sono intervenuti soccorso alpino (Sass) e aeronautica militare.

Due squadre della stazione Palermo-Madonie del soccorso alpino hanno localizzato e raggiunto a piedi la giovane nella zona di cala Disa, quasi a metà strada tra l'ingresso lato Scopello e quello di San Vito. I tecnici, arrivati da Palermo, hanno chiesto l'intervento dell'aeronautica, con cui c'è una convenzione nazionale per gli interventi di ricerca e soccorso in qualsiasi ambiente impervio, sia di giorno sia di notte. Da Trapani Birgi in pochi minuti è decollato un elicottero del Combat search and rescue, che ha raggiunto la zona e ha caricato a bordo la ragazza tramite verricello per trasferirla a Castellammare del Golfo, dove ad attenderla c'erac un'ambulanza del 118.

Solo lunedì scorso i tecnici del soccorso alpino avevano prelevato, proprio dalla Riserva, un turista trapanese di 21 anni che si era lussato una spalla mentre si trovava in una caletta raggiungibile solo a nuoto. Il 6 giugno e il 2 luglio scorsi a Birgi si erano svolte due sessioni di addestramento congiunto fra gli equipaggi di volo del centro e i soccorritori del Sass. Entrambe le esercitazioni, una diurna e una notturna, avevano avuto come scenario proprio la Riserva dello Zingaro.

