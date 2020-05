La Protezione civile: "Livello di preallerta per rischio incendi a Palermo"

La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino nel pomeriggio di oggi per "rischio incendi". Il bollettino appena diramato è valido dalla mezzanotte del 23 maggio e per le successive 72 ore. "Per la provincia di Palermo - si legge nella nota - il livello è di "preallerta".

Proprio negli scorsi giorni il Wwf Sicilia, con una serie di proposte a lungo e breve termine e altre da attuare d'urgenza, ha presentato un appello alla Regione per riunire tutte le forze in campo contro gli incendi che in questo periodo hanno devastato l'Isola. L'obiettivo è "prevenire le azioni criminali dei piromani, attivando prima possibile tutti gli atti amministrativi e operativi necessari, che possano, se non eliminare, quantomeno arginare il fenomeno che si presenta puntuale in Sicilia, all'arrivo delle prime giornate calde".

Questo il bollettino della Protezione civile regionale:

Avviso rischio incendi