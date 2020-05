Incendi a Palermo, scatta l'allerta rossa della Protezione civile

La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino per rischio incendi valido da oggi e fino alla mezzanotte di domani 16 maggio. Per la città di Palermo il livello è di "attenzione".

Sono stati diversi i roghi nella provincia palermitana nelle ultime ore. La scorsa notte è stata caratterizzata da diversi incendi su Monte Cuccio. Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno lavorato per contenere le fiamme e proteggere le abitazioni nelle zone di Baida e Bellolampo, ma anche a San Martino delle Scale.

Il Wwf Sicilia, con una serie di proposte a lungo e breve termine e altre da attuare d'urgenza, ha presentato un appello alla Regione per riunire tutte le forze in campo contro gli incendi che devastano l'Isola. L'obiettivo è prevenire le azioni criminali dei piromani, attivando prima possibile tutti gli atti amministrativi e operativi necessari, che possano, se non eliminare, quantomeno arginare il fenomeno che si presenta puntuale in Sicilia, all'arrivo delle prime giornate calde.

Questo il relativo link della Protezione civile regionale:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Avviso Rischio Incendi