Al via la riqualificazione del centro storico, il Cipe stanzia 90 milioni

Stanziati 90 milioni di euro per la riqualificazione del centro storico di Palermo. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ha approvato oggi un piano per il rilancio della competitività territoriale del Paese attraverso azioni pilota integrato per un totale di 740 milioni di euro di aiuti. Nel dattaglio, sono 59 gli interventi in programma che interessano tutta la Penisola.

Quattro i centri storici coinvolti: oltre a Palermo, ci sono Cosenza, Napoli, Taranto. Dieci milioni sono destinati a Pompei, 32 ad Ostia antica, 20 per il litorale domizio, 135 per audiovisivo e imprese creative, 55 per il turismo sostenibile. E ancora, 7 milioni per il consolidamento e l’adeguamento della via dell’Amore alle Cinque Terre, 4 milioni per il restauro e la valorizzazione di Villa Correr Dolfin e il parco storico a Porcia (Pordenone); 4,4 milioni per il restauro e la valorizzazione di Palazzo Carignano a Torino; 1 milione per la riqualificazione della Casa Museo di Raffaello a Urbino .

"L'investimento porta le risorse destinate ai beni culturali dai 37 milioni che ho trovato in un piccolo capitolo di bilancio all'inizio dell'esperienza di governo 4 anni fa - spiega il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini- agli oltre 4 miliardi e 200 milioni di euro di interventi già stanziati, con oltre 1.500 cantieri già partiti in tutta Italia. E' una grande svolta che ha messo la cultura e il turismo al centro delle scelte strategiche del Paese".