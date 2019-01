Bagheria, lo storico accesso di villa Palagonia tornerà all'antico splendore: al via il restyling

L’Arco del Padreterno, storico accesso di villa Palagonia, verrà presto riqualificato. Comune e Rotary hanno firmano un protocollo di intesa: la Giunta ha accettato la proposta del club di potersi occuparsi della manutenzione del bene storico e architettonico di notevole pregio.

Il Rotary che ha tra i suoi scopi la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, ha manifestato - mediante il suo presidente Antonio Fricano - l’intenzione di provvedere alle opere necessarie per restituire al monumento l’antico splendore. L’amministrazione comunale, in un’ottica di collaborazione alla gestione della cosa pubblica e di valorizzazione del patrimonio architettonico cittadino, ha accettato di buon grado.

Le attività di cui si farà carico il club Rotary verranno svolte da maestranze idonee e qualificate in qualità anche di sponsor. Le opere di manutenzione ordinaria riguarderanno: la pulitura delle parti in marmo, con eventuale sostituzione delle parti danneggiate, la pulitura dei fregi ornamentali, il ripristino degli intonaci degradati a causa dell'umidità, la potatura dell'albero di ficus in prossimità dell'arco e il ripristino e la sostituzione dei mattoni in cotto della panchina e il ripristino dell’impianto di illuminazione, quest’ultimo a carico del Comune, mentre gli altri interventi saranno a carico di Rotary mediante le sponsorizzazioni. Una targa ricordo verrà posta vicino al monumento per suggellerare l’operazione.