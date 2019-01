"Buste anomale", gara ripubblicata: ritardi per i lavori sulla sesta vasca di Bellolampo

Si allungano i tempi per l'ampliamento della sesta vasca di Bellolampo. La Rap è stata costretta a ripubblicare la gara d'appalto, dopo aver riscontrato presunte anomalie nelle offerte pervenute. Le buste non sono state nemmeno aperte in quanto, a detta della Rap, quattro sarebbero riconducibili allo stesso luogo e alla stesso mittente. Subito è scattata la segnalazione da parte dell'amministratore unico della società, Giuseppe Norata, alla Prefettura e all'Anac (l'Autorità nazionale anticorruzione). In corso ci sarebbe un'indagine.

"La corretta applicazione delle norme sugli appalti - afferma Norata - impone di evidenziare alle autorità competenti anche semplicemente il sospetto di un'anomalia". Lo stop alla gara, secondo il numero uno della Rap, "provocherà un leggero ritardo". Difficile però recuperare il tempo perduto: i lavori alla sesta vasca (a differenza della settima) non rientrano nell'emergenza accordata alla Sicilia dal governo nazionale, che prevede deroghe alle norme sugli appalti.

Nelle more della sesta vasca e di un aumento della raccolta differenziata, l'aumento di volumetria della sesta vasca è fondamentale per prolungare la "vita" della discarica. Lo scorso novembre la Regione ha autorizzato i lavori, che consentiranno di ricavare all'interno di Bellolampo ulteriori 110 mila metri cubi mediante la realizzazione di un "piede di appoggio". A conti fatti, con l'ampliamento si avrebbero altri otto mesi di autonomia. Per poter ampliare in altezza la vasca - e arrivare a 1,9 milioni di metri cubi - la Rap dovrà rinforzare il piede dell’attuale argine con gabbioni sovrapposti e rispettare una serie di prescrizioni.