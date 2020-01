Palermo si trasforma in un set cinematografico: cambia la viabilità in centro

La Emma film gira in città e cambia la viabilità cittadina. A trasformarsi in un set, dal 28 gennaio al 2 febbraio, in particolare è il centro, dal Foro Italico a via Maqueda passando per piazza Marina, via Paternostro e salita Partanna. Il dirigente del Servizio mobilità urbana ha firmato un'ordinanza per la limitare temporaneamente la circolazione veicolare. Ecco nel dettaglio le strade chiuse e i nuovi divieti di sosta:

Foro Italico

Carreggiata lato mare (bretella laterale), tratto di carreggiata rientrata compreso tra la Villa (davanti al mare) e la carreggiata lato mare di via Foro Italico - delimitata tra le vie Lincoln e piazza Tumminello/via Padre Messina: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 6 del 28 gennaio alle 23 del 2 febbraio e comunque sino a cessate esigenze che dovrà avvenire nella stessa giornata; la fermata dei mezzi pubblici di trasporto extraurbani sarà spostata temporaneamente in via Adorno, sul lato dove vige il divieto con esclusione dal provvedimento di tali veicoli.

Salita Partanna

Intero tratto (inclusa tratto di collegamento con via Merlo): divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati ad eccezione dei veicoli della produzione, dalle 18 del 29 gennaio alle 21 del 30 gennaio e comunque sino a cessate esigenze;

Piazza Marina

Area pedonale compresa tra via Bottai e Salita Partanna: divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei veicoli della produzione, dalle 6 del 30 gennaio alle 21 del 30 gennaio e comunque sino a cessate esigenze. In deroga all'ordinanza dirigenziale che disciplina l'area pedonale si dispone il transito e la sosta temporanea per alcuni veicoli di produzione nell'area pedonale compresa tra via Bottai a Salita Partanna dalle 6 del 30 gennaio alle 21 del 31.

Via Alessandro Paternostro

Tratto compreso tra piazza Cattolica e piazza San Francesco d'Assisi: divieto di sosta con rimozione (tratto già pedonale) dalle 6 del 30 gennaio alle 20 del 31 gennaio. In deroga ai provvedimenti che regolamentano l’area pedonale in via Paternostro, direzione corso Vittorio Emanuele transito temporaneo consentito ai mezzi di produzione e di scena nei giorni 29, 30 e 31 gennaio 2020. Interdizione della circolazione veicolare e pedonale ad intermittenza in via Paternostro, nel tratto compreso tra piazza Cattolica e piazza San Francesco d'Assisi (provvedimento che potrà effettuarsi alla presenza del personale della polizia municipale durante i minuti dei vari ciak previsti per pochi minuti e per un massimo di un' ora totale durante le riprese).

Piazza Cattolica (area pedonale)

Intera area compresa tra via Calascibetta e via Lungarini divieto di sosta con rimozione dalle 6 del 30 gennaio alle 20 del 31 gennaio sino a cessate esigenze; il transito e la sosta temporanea in piazza Cattolica di alcuni veicoli avverrà il 29, 30 e 31 gennaio e verrà effettuato in fascia oraria diurna e in particolare in ore con intensità di circolazione ridotte e, soltanto per alcuni veicoli di produzione e di scena e per i veicoli della preparazione scenografica.

Via Merlo

Tratto compreso tra l'area pedonale di via Merlo a via Lungarini e piazza Marina: divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei veicoli della produzione dalle 6 del 30 gennaio alle 20 del 31 gennaio sino a cessate esigenze. Sono esclusi dal transito e dalla sosta i veicoli superiori a 3,5 tonnellate.

Piazza San Francesco (area pedonale)

Vigono i provvedimenti previsti nelle aree pedonali e comunque si dispone il divieto di sosta dalle 6 del 30 gennaio alle 20 del 31 sino a cessate esigenze. E’ consentito il transito e la sosta temporanea di alcuni veicoli di produzione e di scena per il 30 e 31 gennaio in fascia oraria diurna. Sono esclusi dal transito e dalla sosta i veicoli superiori a 3,5 tonnellate.

Via Maqueda (set)

Tratto compreso tra Corso Tukory e Via Case Nuove: Sosta temporanea dei veicoli di produzione per il tempo strettamente necessario per la preparazione scenografica e delle riprese c/o Via Maqueda - nei giorni 29, 30 e/o 31 Gennaio 2020. E’ consentito il transito temporaneo in Via Maqueda (tratto compreso tra C.so Tukory e 4 Canti) per i veicoli di produzione per il raggiungimento dei set nei giorni 29, 30 e/o 31 gennaio dalle 18 del 29 gennaio alle 20 del 31. La produzione provvederà affinchè la sosta dei veicoli non sia di intralcio alla circolazione veicolare e in particolare dei veicoli di soccorso in emergenza

Via Torino – campo base

Tratto compreso tra via Roma e via Maqueda: divieto di sosta ambo i lati con rimozione ad eccezione dei veicoli della produzione dalle 18 del 29 gennaio alle 20 del 31 sino a cessate esigenze;

Corso Vittorio Emanuele

Tratto compreso tra P.zza Villena e Via Roma e tre Piazza Marina e Via Roma Transito e sosta temporanea consentita ad alcuni veicoli di Produzione dalle ore 08,00 alle ore 20,00 del 29, 30 e/o 31 Gennaio 2020, sempre nel rispetto dei provvedimenti in vigore; In deroga ai provvedimenti in vigore che regolamentano il c.d. Cassaro Basso si autorizza il temporaneo transito a passo d'uomo in Via Vittorio Emanuele per alcuni veicoli della produzione. Sono esclusi dal transito e sosta veicoli superiori a 3,5 tonnellate.

Set piscina comunale

Piazzale trattati di Roma: divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli di produzione dalle 19 del 31 gennaio alle 16 del 1 febbraio sino a cessate esigenze. Dovrà essere lasciato libero il varco di ingresso della piscina comunale.