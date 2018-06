Ripresa del confronto istituzionale sindacati confederali e dei pensionati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Riattivato il tavolo regionale tra assessorato alla Famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro, ANCI, Cgil, Cisl e Uil e SPI Cgil, FNP Cisl e UILP Uil Sicilia finalizzato a ottimizzare gli interventi in materia di welfare e le azioni socio – assistenziali a beneficio degli anziani e dei soggetti più deboli. È questo il primo risultato seguito alla convocazione, chiesta dalle sigle sindacali, da parte dell’assessore al ramo Maria Ippolito, che ha incontrato i segretari generali di SPI Cgil, FNP Cisl e UILP Uil Sicilia Maurizio Calà, Alfio Giulio e Antonino Toscano. Presenti anche la responsabile del Dipartimento socio - sanitario della Cgil Sicilia Elvira Morana e la segretaria confederale Rosanna Laplaca (Cisl Sicilia), i segretari regionali Cesare Ferrucci (SPI Cgil) e Francesca Lo Monte (FNP Cisl) e il segretario della Struttura Territoriale UILP Uil Madonie - Corleonese Alberto Magro.

La ripresa del confronto istituzionale – l’ultimo incontro si era tenuto il 21 gennaio scorso – ha rappresentato per i sindacati l’occasione per sollecitare anche la riattivazione del protocollo d’intesa che le sigle dei pensionati, congiuntamente all’ANCI Sicilia e alle segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil avevano siglato con l’assessorato e che era stato successivamente recepito con il decreto del 30 marzo del 2015. I segretari, che hanno espresso soddisfazione per la disponibilità manifestata da Ippolito, attendono ora che , proprio dall’assessorato, partano le comunicazioni rivolte ai distretti socio - sanitari presenti sul territorio isolano, al fine di raccogliere dati e informazioni dai quali, provincia per provincia, sia possibile evincere le attuali criticità e gli interventi afferenti le politiche sociali e che saranno oggetto del prossimo incontro fissato per il 10 luglio prossimo.

Gallery