Ripetitore sospetto vicino casa del presidente Mattarella, indaga la Procura

Un congegno elettronico con due piccole antenne è stato trovato da un tecnico in una casetta dell’Enel. Accertamenti in corso per chiarire se si tratti di una microspia o di un ripetitore per potenziare il segnale di una linea internet