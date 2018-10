Cisal Attività sociali, riprendono i servizi per i ragazzi disabili delle scuole superiori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Segreteria regionale Cisal Attività sociali, riprendono i servizi Autonomia e Comunicazione destinati ai ragazzi disabili delle scuole superiori di Palermo. Per molti ragazzi è l'inizio di un nuovo anno sui banchi di scuola insomma, potranno vivere in modo sereno e sentirsi parte di un gruppo perché finalmente a giorni gli operatori riprendono servizio. I nostri appelli hanno avuto un seguito, ma la problematica che vogliamo evidenziare sono che nonostante l’accreditamento alcune cooperative stanno facendo firmare i contratti fino al 21 dicembre 2018, sperando che questo non sia un segnale negativo per la continuità per il nuovo anno scolastico quando il 9 Gennaio dovrebbero riprendere le attività. Chiediamo al sindaco di Palermo e all'assessore Regione della Famiglia e delle Politiche Sociali di verificare che le somme stanziate in finanziaria per il prossimo triennio siano bastevoli per l’espletamento di tutti i servizi così come previsto dalla Legge Regionale n. 24 del 2016. La segreteria regionale Saas Cisal attività sociali in un’ottica di collaborazione fattiva vigilerà affinché tutto proceda per il meglio e inoltre sarebbe auspicabile a nostro parere che le ore perse dagli alunni siano recuperati per potenziare le autonomie personali e sociali.

Il dirigente sindacale G. Cascino

