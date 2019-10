Torna la luce nei vicoli del centro storico, guasto riparato in piazzetta Bagnasco

Riaccesi una trentina di punti luce nel centro storico e riparato un guasto in piazzetta Bagnasco. Nel primo caso, l’intervento di manutenzione ordinaria - ultimato dagli operatori di Amg Energia - ha riguardato vicoli, cortili e strade strette, luoghi dove l’accesso e il posizionamento dei mezzi aziendali non è facile o non è possibile. “Al di là dei numeri, i nostri operatori - sottolinea l’amministratore unico di Amg Energia, Mario Butera - hanno completato un intervento importante proprio per il tipo di attività specifica e puntuale svolta”.

Nel dettaglio le riparazioni hanno interessato: vicolo Mezzani (un punto luce), vicolo Dalia (quattro punti luce), via Pannieri (quattro punti luce), vicolo Iannello (tre punti luce), l’Arco di Santa Sofia (quattro punti luce), via Merlo dove è stata ripristinata una fase elettrica mancante, rimettendo in funzione 13 lanterne e un proiettore che illuminano la strada.

Infine, in piazzetta Bagnasco gli operatori di Amg Energia oltre all’intervento di ripristino, hanno ultimato un’attività programmata di revisione e riaccensione di punti luce. Sono stati riattivati quattro punti luce in via Di Stefano e due in piazzetta Bagnasco dove è stata completata anche la ricollocazione dei globi di vetro sulle paline dell’impianto.

