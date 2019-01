Riparati i guasti agli impianti: riaccesi 35 punti luce a Brancaccio

Riaccesi 35 punti luce a Brancaccio. Impianti di illuminazione di nuovo in funzione in via Vincenzo Statella e traverse e nella zona di via Arcivescovo Alfano. Gli operatori di Amg Energia hanno completato oggi un intervento di riparazione complesso perchè sono diversi i guasti che si sono verificati a catena sugli impianti delle vie Statella, Fabrizi, Piraino, vicolo Nuccio e cortile Picone 1° (nella foto in basso), rimaste senza luce.

"Necessario - fa sapere Amg Energia - il supporto di una squadra edile che ha eseguito i saggi e rintracciato i diversi guasti". Complessivamente sono stati riaccesi 11 punti luce in via Statella, 4 in via Fabrizi, 8 in via Piraino, 5 in vicolo Nuccio e 7 in cortile Picone 1°. Sempre in zona, gli operatori di Amg Energia hanno eseguito un primo intervento che ha consentito di riaccendere in modo parziale l’illuminazione nelle vie Arcivescovo Alfano, Lucchesi Palli, Matera e Fratelli Campo.

"Questi impianti - chierisce Amg Energia in una nota - si sono spenti dopo le abbondanti piogge delle scorse settimane: le infiltrazioni di acqua piovana in un pozzetto hanno mandato in tilt i trasformatori. Uno di questi è stato sostituito oggi e, grazie al lavoro delle squadre, l’impianto è stato intanto ripristinato in modo parziale. L’intervento proseguirà per la sostituzione di un altro trasformatore, in modo da riattivare del tutto l’impianto, e per i necessari interventi volti a eliminare le infiltrazioni".

“Ringrazio gli operatori - dichiara l’amministratore unico della società, Mario Butera - per la professionalità e per la capacità di trovare soluzioni tampone che, in attesa della chiusura di un intervento, garantiscono risposte immediate alla città”.

