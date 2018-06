Consiglio direttivo dei geometri: Carmelo Garofalo riconfermato alla guida

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuovo Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Palermo. Gli eletti nell’ambito delle consultazioni della categoria per il rinnovo dei componenti del direttivo sono Carmelo Garofalo, Claudia Cancilla, Francesco Lisuzzo, Pasquale Marchetta, Paolo Palazzolo, Luciano Di Marco, Giampiero Marchese, Antonio Li Puma e Giuseppe Cinà.

Appena insediatosi, il nuovo Consiglio ha proceduto all’attribuzione delle cariche interne, riconfermando nella qualità di presidente Carmelo Garofalo, risultato il più votato con 435 preferenze. Claudia Cancilla e Antonio Li Puma ricopriranno rispettivamente le cariche di segretario e tesoriere. Il Consiglio rimarrà in carica fino al 2022. “Rivolgo i miei ringraziamenti ai colleghi per il consenso ricevuto – afferma Garofalo – che mi orienta a intensificare ulteriormente il mio impegno per sedimentare i risultati già raggiunti e completare ciò che ancora non è stato realizzato in pieno ”.