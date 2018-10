Rap e Comune insieme contro il degrado: rimossa baracca abusiva al Cep

Rimossa una baracca abusiva vicino alla Chiesa di San Giovanni Apostolo (tra via Camarrano e via Barisano da Trani), al Cep. La bonifica, avvenuta questa mattina, è stata curata dalla Rap su preciso mandato dell’amministrazione comunale. Presente anche il sindaco Leoluca Orlando: “Siamo al Cep, un quartiere - commenta il primo cittadino - che ha diritto ad essere come gli altri eliminando le condizioni di degrado. La demolizione di questa costruzione del tutto abusiva che è simbolo di illegalità, è un esempio dei mandati che l’Amministrazione ha dato alla Rap per intervenire laddove ci sono condizioni di degrado rimuovendole, prima che diventino fonte di ulteriore degrado. Un altro passo avanti che ha bisogno del sostegno e della collaborazione di tutti i cittadini”.

Sul posto durante l'intervento di bonifica anche l’amministratore unico Rap, Giuseppe Norata: "Continua una campagna di recupero nei quartieri periferici dove l’abbandono dei rifiuti è particolarmente significativo. Peraltro stiamo lavorando intensamente per il recupero di porzioni di degrado dove abbiamo visto il sorgere di baracce e casupole che venivano utilizzate in maniera impropria a volte anche dagli stessi cittadini”. Cinque gli operai impiegati per l’intervento. Rimossi anche due scarrabili di rifiuti ingombranti e un lambro di rifiuti indifferenziati.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gallery