Scuola, la Regione stanzia i fondi: come avere il rimborso per l'acquisto dei libri di testo

Il Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia ha attivato le procedure per erogare i rimborsi per l'acquisto dei libri di testo per le famiglie a basso reddito per l’anno scolastico 2018/2019. Hanno diritto al contributo totale o parziale gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado il cui nucleo familiare ha un Isee pari o inferiore a 10.632,94 euro.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nella scuola frequentata dagli studenti, entro e non oltre il 22 marzo prossimo.

Scarica la domanda per chiedere il rimborso