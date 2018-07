Flop differenziata a Mondello, via Teti invasa dai rifiuti: l'Asp chiede l'intervento della Rap

A Modello la differenziata di bar e ristoranti non decolla. I commercianti, che lamentano disservizi nella raccolta, non ci stanno a tenere l'immondizia davanti ai loro locali e così la continuano a gettare nei cassonetti. La situazione è letteralmente fuori controllo in via Teti, all'angolo con via Principe di Scalea dove i 3 cassonetti rimasti - erano 5, ma la Rap li ha ridotti dopo l'avvio della differenziata - non sono sufficienti ad accogliere tutti i rifiuti.

Risultato? La strada già a metà giornata si trasforma in una discarica. I residenti, stanchi di sporcizia e odori nauseabondi, hanno presentato un esposto all'Asp, che adesso chiede a Rap, Comune e polizia municipale conto e ragione degli "interventi posti in essere a tutela della salute pubblica". Il consigliere comunale Marcello Susinno (Sinistra Comune) spiega: "Da un lato i residenti non più disposti ad accettare davanti alle loro abitazioni gli scarti alimentari provenienti dai ristoranti. Dall'altro i ristoratori lamentano che il servizio di raccolta differenziata, istituito con ordinanza del 18 giugno scorso, spesso non riesce a soddisfare le loro esigenze, tanto da chiederne la revoca. Il caso di via Teti deve rientrare tra le priorità del nuovo presidente della Rap".

Nel bel mezzo della stagione estiva, con le temperature che aumentano, la situazione igienico-sanitaria nella zona rischia di esplodere. "Continuando così - sottolinea Marcello Susinno - non si fa altro che danneggiare l’immagine della borgata marinara, in un punto di particolare pregio storico-architettonico per la presenza delle ville Liberty. Inoltre, il fatto che i commercianti chiedano la revoca dell’ordinanza sulla differenziata rappresenta una sconfitta". E' proprio quest'ultima il tasto dolente, vale a dire le resistenze da parte di bar e ristoranti ad adeguarsi al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.

L'intervento dell'Asp però chiama in causa anche la Rap, che finora non ha dimostrato di poter svolgere un servizio efficiente. Togliendo così anche l'alibi a chi continua a conferire i rifiuti nei cassonetti o direttamente in strada. La Rap, attraverso la dirigente dell'area igiene ambientale Lara Calì, risponde che "via Teti, all'angolo con via Principe di Scalea viene regolarmente servita, salvo eccezionali casi dovuti ad avaria dei mezzi aziendali" e invita la polizia municipale "ad effettuare i necessari controlli al fine di arginare l'illecito abbandono dei rifiuti. Contro questo fenomeno - conclude Calì - la Rap nulla può".