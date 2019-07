Orlando "fotografa" gli sporcaccioni: "Ecco due atleti del lancio della munnizza"

"Ecco due atleti del lancio della munnizza. Uno ripreso in via Altofonte e l'altro in viale Michelangelo. Altre due belle segnalazioni all'autorità giudiziaria... A proposito: l'assicurazione della macchina non è opzionale!". Continua la lotta "social" di Leoluca Orlando, che ormai da qualche giorno ha deciso di "stanare" gli sporcaccioni pubblicando le loro "gesta" su Facebook con tanto di foto. Le ultime "vittime" sono due uomini che stavano depositando irregolarmente rifiuti in via Altofonte e in viale Michelangelo.

L'obiettivo del sindaco è contrastare l'abbandono illecito di rifiuti. Orlando in questi giorni ha spesso ricordato che "chi vuole segnalare comportamenti incivili che può farlo inviando video o foto tramite Whatsapp o Telegram al numero 348.8727800 o alla casella e-mail segnalazioni@comune.palermo.it". Un cambio di strategia comunicativa che non è passato inosservato. Centinaia i commenti ai post tra chi supporta l'Amministrazione.

Il primo cittadino - per mettere alla "gogna" i trasgressori - ha ormai deciso di abbandanorare la strategia tradizionale, usando Facebook quasi a ritmo quotidiano e pubblicando sulla sua pagina foto e video di palermitani indisciplinati, tutti immortalati proprio grazie al numero attivato per le segnalazioni. Negli scorsi giorni sono state decine le multe elevate per conferimento rifiuti fuori orario e irregolarità nel conferimento dei rifiuti differenziati.