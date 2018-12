Via Gorizia si sveglia tra i rifiuti, Rap pulisce ma sul tappeto rosso torna l'immondizia

Ieri l'intervento straordinario della Rap, i cartelli dei bambini che invitavano a fare la raccolta differenziata e il tappeto rosso natalizio per portare un po' di clima di festa in via Gorizia, dove da anni gli unici "addobbi" erano cumuli d'immondizia e rifiuti ingombranti. Oggi quei sacchetti sono tornati, proprio sotto il cartello della Rap, affisso per ricordare la presenza di telecamere di videosorveglianza e le sanzioni amministrative previste in caso di abbandono illecito di rifiuti.

E' stato un amaro risveglio per i residenti di via Gorizia, a pochi passi dalla Stazione centrale e da via Roma. "La recidiva da parte di taluni soggetti incivili, ormai ben nota - dice a PalermoToday Emilia Germanà, portavoce del condominio di via Garibaldi - non sorprende i residenti del quartiere che, per nulla intimoriti e sempre più coesi, continueranno a portare avanti la propria battaglia per il risanamento ambientale, contrastando e denunciando i reiterati atti di inciviltà".

"Davvero deludente quando accaduto - aggiunge il vice presidente della Prima circoscrizione, Antonio Nicolao - . I nuovi sacchetti ritrovati sopra il tappeto rosso delineano un messaggio chiaro da parte di chi dell'inciviltà fa uno stile di vita, umiliando persino i bambini. La circoscrizione non si fermerà, chiederemo maggiori controlli alla polizia municipale per quel sito".

Gallery