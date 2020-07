Rifiuti, ripreso il servizio di ritiro ingombranti nei centri comunali di raccolta

Da stamattina i cittadini potranno nuovamente usufruire del servizio di ritiro ingombranti a domicilio e potranno avvalersi della piena funzionalità dei Centri Comunali di Raccolta. Lo annuncia la Rap in una nota. L'azienda partecipata chiarisce che il servizio di ritiro ingombranti, che era stato temporaneamente sospeso per "difficoltà tecniche con l’impianto che si occupa dello smaltimento", è nuovamente attivo. "Le difficoltà tecniche - spiegano dalla Rap - sono state risolte. Ci scusiamo per il disagio arrecato ai palermitani".

