Rap si prepara alla "fase 2": riaprono i Centri di raccolta di via Nicoletti e viale dei Picciotti

Venerdì riparte il servizio di ritiro sfalci di potature presso il parcheggio di via Galatea; lunedì la riapertura di due Centri comunali di raccolta: quello di via Nicoletti e quello di viale dei Picciotti. Lo rende noto la Rap, informando la cittadinanza dei giorni e degli orari in cui potranno essere conferiti i rifiuti.

Il servizio di ritiro "sfalci di potature" sarà attivo dal lunedì a sabato (eccetto festivi) dalle 8 alle 11. Per quanto riguarda i Centri comunali di raccolta, al momento torneranno operativi solo di mattina: dal lunedì al sabato, eccetto festivi, dalle ore 7 alle ore 13.

L'accesso dell'utenza e i conferimenti dovranno essere effettuati nel rispetto e in applicazione delle prescrizioni contenute nei Dpcm e nelle ordinanze regionali di riferimento per il contenimento alla diffusione del Covid-19 e, principalmente, tenendo conto del distanziamento sociale. L'ex municipalizzata si prepara così alla "fase 2". "In virtù degli ultimi provvedimenti emessi a livello nazionale e regionale, che avviano una fase di progressivo ritorno alla operatività di molti settori - spiega il presidente Giuseppe Norata - anche la Rap intraprende questo percorso, partendo dai servizi utili perché i cittadini possano smaltire i propri rifiuti ingombranti o gli sfalci di potatura in modo corretto".

"In queste settimane la Rap ha garantito i servizi essenziali - ricordano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore all'Ambiente Sergio Marino - ed ora si attrezza per un graduale ritorno se non alla normalità, comunque ad un livello di servizi tale da rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini e del decoro della città".