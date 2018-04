Ambulanti "armati" di sacchetti contro l'abbandono dei rifiuti: test "verde" al mercato di Partanna

Fare in modo che le strade che ospitano il mercato rionale di Partanna non si trasformino in mini discariche. E' l'obiettivo che vogliono raggiungere Comune e Rap, che stamani ha distribuito in via sperimentale i sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti agli ambulanti. Un'iniziativa che arriva in un momento in cui la città sembra soffocare nell'immondizia complici i guasti agli impianti di Bellolampo che hanno rallentato lo smaltimento dei rifiuti e l'avvio - incerto - della raccolta differenziata nella zona del Politeama e del Massimo.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la IV commissione consiliare presieduta da Gianluca Inzerillo con il consigliere della VII circoscrizione Ferdinando Cusimano, con il supporto della Rap e della polizia municipale. "Dal momento che i mercatini rionali hanno un ruolo fondamentale per la vita sociale delle nostre borgate e considerato che è in intinere uno studio per la redazione del nuovo regolamento sui mercati", Cusimano ha proposto di avviare la distribuzione dei sacchetti "per sensibilizzare i commercianti in modo da mantenere le strade decorose e per facilitare le operazioni di raccolta dei rifiut. Mi auguro - sottolinea Cusimano - che ci sia un riscontro positivo con un effetto domino su tutte le borgate".