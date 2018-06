La raccolta differenziata ingrana la marcia, Orlando: "Istituzioni collaborino"

Partita a rilento, sembra che la raccolta differenziata dei rifiuti stia lentamente diventando un'abitudine per un numero sempre maggiore di palermitani. Secondo i dati diffusi dalla Rap "il sistema di raccolta differenziata porta a porta è passato da 1.593.190 chili di frazioni differenziate nel mese di aprile a 1.945.780 nel mese di maggio, equivalente a un incremento di oltre 1 punto percentuale".

E se le criticità rimangono - solo oggi sono arrivate all'azienda decine di segnalazioni per la mancata raccolta in alcune vie del centro - i numeri in crescita fanno ben sperare l'amministrazione. "I numeri della raccolta differenziata negli ultimi mesi - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - dimostrano che, grazie alla collaborazione e al impegno corale delle istituzioni, la situazione può migliorare progressivamente e costantemente. Se questo metodo di collaborazione non è politicamente più condiviso - attacca Orlando - e se qualche burocrate regionale pensa di scaricare sui Comuni e sui sindaci le responsabilità di 15 anni di mortificazione dei cittadini e dei comuni e di assenza di Piani adeguati e impianti indispensabili, si rischia di innescare un conflitto tra istituzioni senza precedenti, del quale faranno le spese i cittadini prima di tutti. Continuo a credere che il buon senso possa prevalere sulla incompetenza e sulla burocrazia, ma certamente l'Anci non potrà non prendere una posizione netta se la situazione non cambiasse".

I dati diffusi dalla Rap

Nel PAP 1, nel mese di maggio si è evidenziato un considerevole miglioramento: dal 47,22%, 1.146.940 kg del mese di aprile si è passati al 52,68%, 1.391.260 kg del mese di maggio; Nel PAP 2 STEP2, nel mese di maggio la gestione del II step del PAD 2 ha registrato un notevole miglioramento e quindi si avvia a normalità. Infatti dal 26,34%, 72.760 kg di frazioni recuperate del mese di aprile (10-30 aprile) si è passati a 57,77%, 202.720 kg del mese di maggio, un risultato straordinario, considerate tutte le difficoltà registrate nella fase di avvio. Ovviamente, per raggiungere lo stesso livello dello step 1 ( la cui percentuale RD si attesta al 65%) si sta puntando ad un ulteriore miglioramento delle performance, d’intesa con i soggetti costituenti il Tavolo tecnico per l’incremento della RD (Servizio Ambiente, VIU, SRR, CONAI).

Per quanto concerne lo STEP 3 del PAP 2 , il 14 giugno verranno avviate le attività propedeutiche all’avvio del terzo step (Borgo Vecchio, Castello a Mare, Tribunali), con le attività di distribuzione delle attrezzature e le campagne informazione e di sensibilizzazione. Già previsto per la prossima riunione del Tavolo Tecnico del 13 giugno, la partecipazione dei presidenti della I circoscrizione , Massimo Castiglia e della VIII Circoscrizione, Marco Frascapolara per il pieno coinvolgimento alle attività di avvio dello step. Il concreto avvio è previsto a novembre.

Mondello e Sferracavallo

Anche le borgate marinare di Mondello e Sferracavallo saranno coinvolte dalla raccolta differenziata. Rap, dopo un periodo sperimentale di raccolta differenziata porta a porta presso le utenze commerciali ( bar ,ristoranti e strutture ricettive.), potenzierà il servizio. Infatti oltre agli attuali ritiri in turno pomeridiano di cartone, plastica/ metalli, vetro e umido verrà eseguito un ulteriore prelievo della frazione organica anche in turno notturno, tre volte a settimana. Verranno coinvolti, come la scorsa estate anche i lidi balneari, i circoli ricadenti nella costa delle due borgate.

Rifiuti in strada

Nel mese di maggio particolare attenzione è stata data alla rimozione dei rifiuti ingombranti lasciati in strada. Se è aumentata a quantità dei rifiuti rimossi (46.003 ingombranti totali: 4.698, 10,21% utenti, 19.164, 41,63% postazione mobile, 22.171, 48,16% strada) è però anche aumentata la quantità di rifiuti gettati senza rispettare le regole. Per questo, l'azienda annuncia il potenziamento dei controlli eseguito anche con la polizia municipale.