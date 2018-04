Differenziata flop, Randazzo: "Palermitani non sono incivili, subiscono disservizi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo la segnalazione di rifiuti in centro di domenica scorsa, a pochi passi dal Teatro Massimo e dalla zona pendonale di via Maqueda, il MoVimento 5 Stelle di Palermo ha effettuato un nuovo sopralluogo nel “salotto buono” della città, quello più frequentato da turisti e cittadini, riscontrando ancora carenze nel servizio di raccolta rifiuti. A girare per le vie del centro armati di macchina fotografica insieme agli attivisti cinquestelle, il consigliere comunale Antonino Randazzo e il consigliere di VIII circoscrizione Sandro Amore, che hanno percorso via Roma, via Wagner, via Principe di Belmonte, Via Amari, via Ruggero Settimo, constatando anomalie nel servizio di raccolta porta a porta.

“Abbiamo voluto parlare con i cittadini perché siamo stanchi di sentire l’amministrazione comunale accusare i palermitani di inciviltà quando la mancanza, e l’emergenza spazzatura, è prima di tutto una responsabilità di chi è incapace a gestire il servizio - dichiara il consigliere comunale Antonino Randazzo - È inaccettabile che i cittadini, non solo subiscano un disservizio, ma che vengano pure incolpati dal sindaco e dalla sua giunta. Sicuramente la gente va sensibilizzata e serve anche l’aiuto di chi ancora è restio a lasciare le vecchie abitudini, però Orlando non può smarcarsi dalle responsabilità e farci credere che nel giro di quindici giorni in centro la gente sia diventata incivile tutto d’un colpo, perché non è così”.

“È una situazione indecorosa per la città e anche per i tanti abitanti e commercianti della zona che magari sono costretti a convivere con cumuli di spazzatura a pochi metri dal proprio ristorante dove i turisti mangiano - spiega il consigliere M5S dell’ottava circoscrizione di Palermo, Sandro Amore - Il MoVimento 5 Stelle continuerà ad essere presente nelle circoscrizioni, in modo da raccogliere dai cittadini segnalazioni di disservizi da inoltrare agli organi competenti per ripulire la città".

