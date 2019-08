Rifiuti rimossi e strade lavate, scatta la pulizia straordinaria di Vergine Maria

Proseguono, dopo il Ferragosto, gli interventi di Rap e Reset per garantire la pulizia della città. Stamattina sono stati portati a termine i lavori straordinari previsti nella zona di Vergine Maria, con la supervisione del vicesindaco e assessore al Decoro Fabio Giambrone. Squadre in azione in piazza Bordonaro e piazza Tonnara, sul lungomare Cristoforo Colombo fino a piazza Pottino. Le maestranze - 14 in tutto gli operai mobilitati - hanno lavorato alla manutenzione del verde, alla rimozione degli ingombranti e dei rifiuti abbandonati sugli scogli, e al lavaggio delle strade.

"Con grandi sforzi abbiamo cercato di garantire che la città sia più pulita possibile – dice l’amministratore unico di Rap Giuseppe Norata - Oltre agli interventi di routine previsti abbiamo dedicato ieri pomeriggio delle squadre per gli abbandoni dei rifiuti in area porta a porta; sono stati effettuati interventi di spazzamento oltre che nelle zone centrali anche nelle borgate marinare già dalle prime ore del mattino dopo il post Ferragosto. Faccio appello ai cittadini di usufruire dei Centri Comunali di Raccolta (CCR) , oggi tutto il personale è in servizio, abbiamo provveduto a svuotare tutti i cassoni scarrabili, i cittadini utilizzino le strutture per portare gli ingombranti evitando di abbandonarli su strada".

Per Antonio Perniciaro, amministratore unico della Reset, "in queste ore è stato ancora più evidente il ruolo importante che l'azienda svolge con i propri operai per prevenire situazioni di degrado e per garantire condizioni di decoro delle spiagge e delle borgate".

Domani invece è previsto un intervento all'interno della pineta della Favorita, dopo che purtroppo alcuni gruppi di cittadini hanno abbandonato rifiuti nella giornata di ieri.

Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti in città, stanotte gli interventi programmati hanno fatto si che venisse ultimatala pulizia di via Paruta, in corso questo pomeriggio interventi straordinari con due squadre Rap contemporaneamente che intervengono per definire le postazioni da cassonetto che hanno sofferto del calo di efficienza mezzi; nello specifico su: una postazione di via Chiavelli, una in via Schiavo, una in via Sirillo, una in via Placido Rizzotto, una via Marinai Alliata, via Sagittario, una in via Li Puma, una via Allodola, una via Usignolo. Stanotte sarà ultimata via Altofonte (restano le ultime tre postazioni e via Favier).