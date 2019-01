Piazza Ottavio Ziino, torre d'acqua arabo-normanna sommersa dai rifiuti

Ecco alcune foto a dimostrazione dello scempio a cui è assoggettato uno dei "monumenti" di Palermo: una delle Torri d'Acqua arabo-normanne. Quella in foto è la Torre di piazza Ottavio Ziino, proprio antistante all'assessorato alla Sanità (!!!), sommersa dall'inciviltà della cittadinanza e dalla totale incuria del comune e dei suoi organi preposti.

Le foto sono state scattate stamattina dalla terrazza di casa mia. Trovo veramente riprovevole che il comune lasci in uno stato di degrado igienico-ambientale i propri cittadini e le proprie antichità. E come loro, anche l'assessorato alla sanità della regione non si prodiga minimamente di prendere provvedimenti o di segnalare alcunchè.



Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday da Emanuele Caggegi