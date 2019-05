Bagheria, periferia invasa dai rifiuti: partita la pulizia straordinaria

E’ partita stamattina una pulizia straordinaria delle aree periferiche di Bagheria invase dai rifiuti. A comunicarlo l’assessore ai Servizi a rete Angelo Barone che, in sinergia con l’assessore alle Politiche sociali e alle periferie Emanuele Tornatore si è fatto carico di alcune segnalazioni fatte dai cittadini: "Sin da subito abbiamo fatto sopralluoghi e anche grazie alle segnalazioni giunte siano intervenuti con questa operazione di pulizia straordinaria che già da qualche ora sta eliminando le tonnellate di rifiuti accumulate".

L'intervento riguarda la zona dell’autoparco comunale in via San Giovanni Bosco, la contrada in via Dolce Impoverile e la contrada Monaco. Sul posto gli operatori della Amb spa, la società multiservizi a totale capitale comunale, che anche con bulldozer e pale meccaniche sta eliminando decide di sacchetti e rifiuti abbandonati per strada. "Ci scusiamo - afferma il sindaco Filippo Tripoli - per i disagi che in questi giorni hanno dovuto subire i cittadini delle periferie".

"A breve - aggiunge l’assessore Barone - si potrà tornare ad una situazione di normalità, verrà infatti potenziato il servizio di raccolta differenziata e arriveranno nuovi carrellati, e speriamo di non dover più offrire questo spettacolo indecoroso non solo per i bagheresi ma anche per i tanti visitatori che si trovano nella nostra città. Per far ciò però è indispensabile anche la collaborazione di tutti i cittadini: le periferie si devono valorizzare e non sporcare. Ci appelliamo dunque a tutti i cittadini e alle attività commerciali perché la raccolta differenziata venga fatta in maniera scrupolosa".