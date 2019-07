Vigili in borghese beccano 22 incivili: multati per abbandono di rifiuti

Ventidue multe in una sola mattina: è il bilancio dei controlli effettuati oggi dalla polizia municipale di Palermo nei confronti di chi abbandona i rifiuti o non rispetta regole e orari della raccolta differenziata. Gli agenti, in abiti civili e auto civetta, hanno effettuato accertamenti e appostamenti in alcuni siti ritenuti "a rischio" dopo precedenti verifiche, tra cui via Sampolo, via Montuoro, viale Regione Siciliana, via Serradifalco, via Ammiraglio Gravina, piazza Sturzo.

Da quando è nata la "task force" anti incivili sono scattate 135 sanzioni. Nel dettaglio sono stati elevati 107 verbali da 166,67 euro per conferimento dei rifiuti fuori orario, 3 verbali da 333 euro per abbandono di ingombranti, 19 verbali da 50 euro per irregolarità nel conferimento di rifiuti differenziati e due grossi abbandoni sono stati puniti con 600 euro ciascuno.

Invece per violazione dell'ordinanza "plastic free"sono state contestate finora quattro sanzioni ad altrettanti lidi, due a Mondello e due

all'Addaura. Una multa proprio stamattina a Mondello per la distribuzione di cibi e bevande in contenitori e con stoviglie monouso

non biodegradabili.