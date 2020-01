Lavoratori di Reset in Rap, Italia Viva: "Fondamentali per migliorare la raccolta dei rifiuti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' stato avviato l'iter amministrativo per il passaggio dei lavoratori Reset alla Rap. Ne dà notizia il gruppo consigliare di Italia Viva, riferendo che il presidente Norata ha chiesto "l'elenco di coloro che sono disponibili a transitare in Rap, per consentire le verifiche di tutte le condizioni necessarie".

"Riteniamo che questo possa essere un passaggio fondamentale sia per i dipendenti che per la Rap che vede incrementare il numero dei suoi lavoratori - dicono i quattro consiglieri di Italia Viva - ma vigileremo affinchè vi siano le condizioni necessarie per garantire i dipendenti. Chiarito questo passaggio chiave, la Rap non potrà che svolgere al meglio il servizio di raccolta dei rifiuti sempre nell’interesse dei cittadini".