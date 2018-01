Raccolta differenziata, un condominio su due non rispetta le regole: a gennaio già 52 multe

Un condominio su due non rispetta le regole della raccolta differenziata. E' quanto risulta dai controlli effettuati nel mese di gennaio dalla polizia municipale nell'area del "porta a porta". I vigili urbani hanno verificato 97 condomini, riscontrando conferimenti anomali in 52 casi: a tutti è stata già elevata una contravvenzione.

Non solo controlli. Per incrementare la raccolta differenziata, la Rap e il comando di polizia municiaple hanno raggiunto un'intesa che mira a prevenire gli illeciti e sensibilizzare i cittadini. "E' stato costituito un tavolo tecnico che si riunirà con frequenza settimanale - si legge in una nota - Ne fanno parte i rappresentanti di vigili urbani e Rap che operano nei settori del decoro e della tutela del territorio, più i rappresentanti di Palermo Ambiente. Quest'ultimi si occuperanno delle attività di informazione e sensibilizzazione".

La sinergia riguarderà sia le aree in cui è attivo il "porta a porta" sia le altre zone della città in cui ci sono ancora le "campane". Si vigilerà sul corretto conferimento dei rifiuti: troppo spesso infatti la frazione differenziabile viene contaminata con l'indifferenziata. "Da questa sinergia - spiega il presidente della Rap Sergio Vizzini - sono stati già raggiunti degli importanti risultati sia sul fronte dell'aumento della raccolta sia per il contrasto degli illeciti".

Gli fa eco il comandante Gabriele Marchese, che aggiunge: "Nell' interesse di tutti è importante capire che la raccolta differenziata è una straordinaria opportunità per assicurare il decoro cittadino e la salute pubblica. In questo senso è decisiva la collaborazione dei cittadini che devono porre attenzione al conferimento ed alla differenziazione dei rifiuti. Vediamo bene la programmazione di una comunicazione efficace e di sensibilizzazione, ma bisogna pure stigmatizzare e reprimere quei comportamenti incivili che danneggiano l'intera comunità cittadina".



Gallery