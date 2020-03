Passi in avanti nella differenziata, in via La Malfa "porta a porta" esteso ad altri 100 negozi

La raccolta differenziata fa passi in avanti e la Rap annuncia che da lunedì il "porta a porta" verrà esteso ad oltre 100 utenze commerciali che ricadono in viale Regione Siciliana (all'altezza di via Ugo La Malfa).

I dati del mese di febbraio confermano un trend positivo. Nell'area del "Palermo Differenzia 1" sono state raccolte correttamente 1.567 tonnellate di frazioni differenziate; sono 62,41% le persone che hanno effettuato la raccolta differenziata correttamente (a gennaio erano 62,03%). Nello step 1 del "Palermo Differenzia 2" sono 323 tonnellate le tonnellate raccolte, pari a 71,17% di cittadini che ha fatto correttamente la raccolta differenziata (a gennaio 67,31%); nello step 2 sono 316 le tonnellate raccolte, pari al 78,91% (gennaio 74,68%); nello step 3 risultano 395 tonnellate, pari al 70,65% (gennaio 67,54%).

Per quanto riguarda il "porta a porta" delle utenze commerciali, partito l’anno scorso in via Ugo La Malfa, tra gennaio e febbraio sono stati portati presso le piattaforme, 98.200 chili di imballaggi di carta e cartone nonché 14.560 chili di materiali di plastica e metalli. "Su questo fronte - ha affermato il presidente della Rap Giuseppe Norata - come richiesto da alcune attività commerciali che ricadono in viale Regione Siciliana (altezza via Ugo La Malfa) il sistema porta a porta, si estenderà ad oltre cento fruitori".

"Il 9 marzo, dopo un ulteriore censimento nei luoghi e dopo avere trasmesso alle ditte il calendario da seguire meticolosamente, partirà in un altro tratto la raccolta differenziata - ha aggiunto Norata -. Questo attesta che i cittadini virtuosi continuano a chiederci di adottare scelte rigorose orientate a forzare i comportamenti non corretti dei cittadini per un adeguato coinvolgimento nelle azioni mirate alla salvaguarda dell’ambiente. La decisione poi di ridurre ad un solo giorno il ritiro del residuale, che inizialmente risultava essere una scelta inusuale ed impopolare conferma la bontà del percorso intrapreso che ha portato oggi, nelle zone servite dal porta a porta ad un miglioramento di Raccolta Differenziata sia in termini qualitativi che quantitativi”.

Il sindaco Leoluca Orlando ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti, sottolineando che "la sinergia fra la Rap, il Comune e i cittadini - con accurate campagne di informazione e sensibilizzazione - sta dando buoni frutti che ovviamente dobbiamo impegnarci a fare ulteriormente crescere nei prossimi mesi".