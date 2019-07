Tv, doghe in legno e pezzi di lavatrice: getta di tutto in strada, multato in via Altofonte

Nel cassone della sua motoape aveva un campionario degno di una televendita di Giorgio Mastrota. E se ne voleva sbarazzare, gettando il tutto in un cassonetto per i rifiuti solidi urbani. Televisore 20 pollici completo di tubo catodico, motore di un condizionatore, motore di una lavatrice, motore di una bicicletta elettrica, cassa stereo per auto ed ancora undici listelli di legno, due ombrelloni di ferro, due reti di materassi con doghe e ferro, "pezzami" di fili elettrici.

Ci ha pensato una pattuglia di vigili urbani in borghese a stanare ieri uno dei tanti abusivi che fanno trasporti e sbarazzi. Proprio nel momento in cui l'uomo, S. C. di 30 anni, stava gettando gli ingombranti e i Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) in un cassonetto di via Altofonte. Dal controllo dei documenti è emerso che il conducente del mezzo non era autorizzato al trasporto dei rifiuti, era sprovvisto di formulario e non era iscritto all’albo dei gestori ambientali. Gli agenti hanno sequestrato il mezzo e i rifiuti. L'uomo - segnalato all’autorità giudiziaria - ha dichiarato agli agenti di polizia municipale che avrebbe guadagnato 30 euro dallo sbarazzo.

L'eco del post su Facebook del sindaco Leoluca Orlando risuona ancora forte. Gli sporcaccioni messi alla berlina sui social con tanto di foto e commenti stanno forse scuotendo le coscienze di chi finora non si è fatto scrupolo ad abbandonare per strada rifiuti di ogni sorta. Ma la strada è ancora in salita. Ieri la task force dei vigili urbani a tutela del decoro urbano ha contestato 27 verbali, di cui 22 da 166 euro per conferimento fuori orario e 5 perviolazione delle regole sulla differenziata. Sono 338 le sanzioni dal potenziamento del servizio, che però non riesce ancora a stanare chi non fa la differenziata all'interno del "porta a porta". Mai finora nei report della municipale hanno trovato posto multe nei confronti di chi abbandona i rifiuti per strada nei quartieri dove non ci sono più i cassonetti.