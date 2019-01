Rifiuti, Caracausi (Idv): "Rap aiuti le scuole entro la riapertura"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Nonostante i lievi miglioramenti, Palermo è ancora in piena emergenza rifiuti: in vista della riapertura delle scuole, prevista per lunedì 7 gennaio, è prioritario che la Rap intervenga nei pressi degli istituti scolastici, così da garantire il regolare svolgimento delle lezioni”. Lo chiede il presidente della commissione Aziende del consiglio comunale di Palermo, Paolo Caracausi (Mov139 in quota Idv), con una nota inviata oggi al sindaco Leoluca Orlando, all’assessore Sergio Marino e alla partecipata Rap. “La normalità è ancora un miraggio – dice Caracausi – Accanto all’ingresso di ogni scuola ci sono cumuli di rifiuti e cassonetti stracolmi che meritano la priorità rispetto a tutti gli altri interventi. La Rap si attivi immediatamente con le pale meccaniche, così da evitare disservizi da lunedì 7”.