Rifiuti, Ars approva relazione dell'Antimafia regionale

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la relazione conclusiva della commissione Antimafia, presieduta da Claudio Fava, riguardante l'inchiesta sul ciclo dei rifiuti nell'Isola. Per la prima volta una relazione della commissione Antimafia è stata discussa e approvata dall'Aula. "La relazione conclusiva sul ciclo dei rifiuti in Sicilia - dice Fava - ha avuto il merito di avviare un dibattito sulla lunga stagione di interferenze che hanno condizionato la questione rifiuti a beneficio delle discariche e degli interessi privati. Un sistema malato che ha preteso per anni dalla politica e dalla burocrazia atti di autentico vassallaggio".



