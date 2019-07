Rifiuti, l'appello dei vertici Rap ai netturbini: "Non cedete alle provocazioni"

"Le attuali condizioni mi hanno costretto a richiedere, per le vie brevi, alle principali organizzazioni sindacali di categoria di sensibilizzare i propri iscritti a una presenza massiccia e una risposta positiva agli ordini di servizio, anche nell'espletamento dello straordinario, per recuperare il decoro che la nostra città merita". A dirlo è Giuseppe Norata, amministratore unico di Rap, l'azienda di igiene ambientale di Palermo, che ha rivolto un appello a tutti i lavoratori perché "anche in questo lungo fine settimana, festività compresa, diano segni di presenza e di piena responsabilità, non cedendo alle numerose provocazioni e attacchi che pervengono da più fronti".

Per Norata così "possiamo tutti riuscire a evitare che si creino condizioni igienico sanitarie tali da dovere coinvolgere altre autorevoli istituzioni". L'azienda da diversi giorni è impegnata per portare via il surplus di rifiuti rimasto su strada in alcune vie della città. Un surplus, spiegano dalla società di piazzetta Cairoli "causato da diversi e contingenti fattori". Innanzitutto i rallentamenti nell'attività di raccolta legati ai guasti e alle emergenze al Tmb, i limitati spazi per gli abbancamenti dell'indifferenziato in sesta vasca e l'incendio avvenuto nella strada provinciale che porta a Bellolampo.

Da giorni il capoluogo è piombato di nuovo nell'emergenza con cumuli di rifiuti da un capo all'altro della città. Per contrastare l'abbadono illecito il sindaco ha disposto una task force della polizia municipale.